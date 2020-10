Boa Esporte enfrenta o Ypiranga visando manter bom momento na Série C

Clube não poderá contar com Carlinhos; Claudeci; Marion e Victor Mendes, todos deixaram o clube nesta semana.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação/Boa Esporte

O Boa Esporte encara o Ypiranga-RS neste domingo (25), às 15h30, no Estádio Colosso da Lagoa. O clube de Varginha visa manter o bom momento; já são quatro jogos sem derrotas – além de ter conseguido a primeira vitória na competição – na última rodada contra o Criciúma.

Para o duelo de domingo, o treinador Ariel Mamede não poderá contar com quatro jogadores. Segundo informação divulgada em primeira mão pelo Portal GE, Carlinhos; Claudeci; Marion e Victor Mendes não fazem mais parte do elenco boveta. Carlinhos rescindiu contrato na última quarta-feira (10), o jogador era um dos mais experientes do atual elenco. Marion e Victor Mendes tiveram o mesmo desfecho. Apenas Claudeci manteve o vínculo com o Boa Esporte – o jogador foi emprestado ao Pouso Alegre – para disputa da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

Mesmo em caso de vitória, o Boa Esporte não deixará a zona de rebaixamento. Isso porque, o São José – primeiro clube fora do Z2 – soma 12 pontos, no entanto, a equipe gaúcha tem três vitórias, contra uma do Boa Esporte. Vale ressaltar ainda que o São José também joga na rodada, onde irá enfrentar o Brusque, líder da competição, em Santa Catarina.