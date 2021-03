Boa Esporte enfrenta o Uberlândia em provável último jogo antes da paralisação no futebol mineiro

Futebol em Minas Gerais tem previsão de paralisação na segunda-feira (22); Boa Esporte busca segunda vitória consecutiva no estadual.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação – Boa Esporte

O Boa Esporte encara nesta quinta-feira (18), às 15h30, no Estadio Municipal de Varginha, o Uberlândia. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro – provavelmente, a última, antes da parada de 15 dias do futebol mineiro -. A medida, imposta pelo governador Romeu Zema, terá início na segunda-feira (22). Vale ressaltar que, o estado de Minas Gerais entrou na “Onda Roxa” do programa Minas Consciente nesta quarta-feira (17). Todavia, uma reunião entre governo de Minas e FMF está agendada para segunda-feira (22), visando definir a continuidade ou não da competição.

Apesar de Varginha, cidade onde o Boa Esporte manda os jogos, não ter adotado a medida do governo estadual, o futebol no município também será paralisado.

A Coruja vem de vitória, também em Varginha, sobre o Coimbra. Resultado que tirou o Boa Esporte da zona de rebaixamento. Além da vitória, a partida foi marcada, também, pelos dois primeiros gols da equipe na competição.

Por outro lado, o Uberlândia vive péssima fase. A equipe do Triângulo Mineiro está na última colocação, e vem de derrota, dentro de casa, para o Pouso Alegre.

Sintomas de clássico

Em suas redes sociais, o Boa Esporte tem tratado o confronto contra o Uberlândia como clássico. Isso, devido à proximidade das cidades de Ituiutaba (antiga sede do Boa) e Uberlândia.

Segundo Ariel Mamede (à direita), partida contra o Uberlândia terá sintomas de rivalidade/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

Até mesmo o treinador da Coruja, Ariel Mamede, fala em tom de rivalidade. “Mais uma partida difícil, é clássico, tem sempre um peso a mais. Temos que estar 100% focados no objetivo, se entregar ao máximo e ser competitivos” – disse.