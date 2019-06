Boa Esporte enfrenta o Remo neste sábado (29); equipe faz promoção de ingressos para a partida

A equipe Boveta segue em situação de cautela na Série C do Campeonato Brasileiro. Com a conclusão das nove primeiras rodadas do 1º turno da competição, o Boa Esporte é apenas a 8ª colocada do Grupo B, tendo a mesma pontuação do Luverdense, primeira equipe na zona do rebaixamento.

Para tentar mudar o quadro e começar a vencer para escapar da parte debaixo da tabela, a equipe vai precisar usar do apoio do lar. Até o momento, o Boa não perdeu jogando no Estádio Municipal de Varginha.

Nesta quarta-feira (26),os ingressos para o jogo contra o Remo, que acontece no próximo sábado (29), às 19h15, no Melão, já estão a venda. Neste duelo, a Equipe de Varginha voltou a fazer uma promoção: na compra de um ingresso, o torcedor ganha outro. O valor é de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Confira os pontos de venda:

Padaria K- Pão

Onda Sete

Casa de Frutas do Nelci

Posto Xingu

Mini Box Salvador Elisei

Foto: Reprodução Instagram Boa Esporte Clube