Boa Esporte enfrenta o Pouso Alegre F.C em mais um amistoso preparatório

O Boa Esporte segue sua preparação para a temporada 2020, a equipe de Varginha fará seu quarto jogo preparatório. O adversário dessa vez será o Pouso Alegre FC, clube recém promovido para o módulo II do Campeonato Mineiro no ano que vem. A partida será no próximo domingo (15), no Estádio Municipal (Melão) ás 10h.

O confronto marca um novo clássico regional no Sul de Minas, Boa Esporte, Caldense, Poços de Caldas FC, Pouso Alegre FC e Atlético Três Corações são atualmente as equipes que compõem o quadro sul-mineiro do futebol profissional.

Esse será o quarto amistoso preparatório do time boveta em 2019; O primeiro foi uma vitória contra o Instituto da Faculdade de Muzambinho, onde o time varginhense venceu por 6 x 0, logo após a equipe enfrentou por duas vezes o Atibaia-SP no Estádio Municipal, na primeira partida empate em 1 x 1, no outro confronto vitória dos paulistas por 1 x 0.

O Boa Esporte se prepara para o ano de 2020, onde terá três competições para disputar: Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série C.

Redação CSul – Alisson Marques

Foto: Reprodução Instagram/Boa Esporte