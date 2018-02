Boa Esporte enfrenta o líder Cruzeiro amanhã no Mineirão

Time de Varginha vai ao Mineirão tentar quebrar a invencibilidade da Raposa, que confirmou equipe alternativa nesta rodada, visando estreia na Libertadores

Após a eliminação na Copa do Brasil, na última quarta-feira, o Boa Esporte mal teve tempo para descansar e já tem um jogo decisivo amanhã (24) contra o líder invicto e isolado do campeonato, o Cruzeiro, em Belo Horizonte, às 16h30.

Em partida válida pela 8ª rodada, o time de Varginha tem duas barreiras para tentar derrubar contra a Raposa: o bom ataque, melhor da competição com 12 gols marcados, e a ótima defesa, com apenas 1 gol sofrido.

Se a defesa do Boa vem mostrando eficiência e organização, apenas 2 gols sofridos, o ataque está deixando a desejar, 3 gols marcados em 7 jogos. Problema que o técnico Sidney Morais vem tentando trabalhar na equipe nas últimas rodadas.

O Cruzeiro vai com um time alternativo a campo, poupando alguns titulares para a estreia da Libertadores na próxima terça (27) na Argentina, contra o Racing. A formação alternativa de Mano Menezes tenta manter os 100% de aproveitamento no Mineirão neste ano. Na coletiva, o treinador celeste confirmou o time que deverá atuar: Rafael; Lucas Romero, Dedé, Digão e Marcelo Hermes; Lucas Silva, Bruno Silva e Mancuello; Thiago Neves, Rafael Sobis e Raniel.

Buscando manter a grande média de público no Mineirão nesta temporada, atualmente em 37.556 torcedores, a diretoria cinco estrelas manteve as condições especiais para que os Sócios do Futebol possam garantir presença no jogo.

Para conquistar uma vaga nas quartas de final do mineiro, o Boa precisa terminar entre os 8 primeiros, e se quiser realizar a partida no Melão, entre os 4. Hoje, o Boa Esporte ocupa a 5ª posição na tabela com 11 pontos, mesmo número de Atlético e Tombense, perdendo nos critérios de desempate. Nas próximas rodadas, a equipe Boveta tem pela frente o Tupi, em Juiz de Fora, Patrocinense, no Melão, e URT em Patos de Minas.

