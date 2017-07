Boa Esporte enfrenta o América-MG nesta terça feira (11) pelo campeonato brasileiro Série B

Desde que o Boa Esporte alcançou a Série B pela primeira vez, em 2011, os encontros com o América-MG se tornaram mais frequentes e foram além das disputas no Mineiro, criando até uma certa rivalidade entre as equipes. Mas após dois rebaixamentos do time de Varginha – para a Série C e o Módulo II, o último confronto entre os clubes já fez até aniversário: foi há um ano e três meses.

Na ocasião, o Coelho levou a melhor. Em jogo válido pela 10ª rodada da primeira fase do Estadual, vitória do América-MG por 2 a 0 no Independência. O resultado acabou deixando o Boa Esporte em uma situação complicada, precisando vencer o Cruzeiro na última rodada para não ser rebaixado.

Agora o time de Varginha vive uma situação diferente. Após um início de competição irregular, trocou de técnico e já soma cinco partidas sem perder – Nedo Xavier, no entanto, ainda é tratado como interino e não teve a efetivação confirmada. Sob seu comando, a equipe conquistou 11 dos últimos 15 pontos e deixou a zona de rebaixamento.

E o jogo dessa terça-feira está diretamente ligado ao próximo objetivo do Boa Esporte na competição: se aproximar do G-4. Com o América-MG em terceiro lugar e com quatro pontos de vantagem (20 contra 16), a partida pode ser fundamental para a equipe lutar por um acesso à Série A. Fonte: Globo Esporte Sul de Minas