Boa Esporte enfrenta Brusque precisando vencer para respirar na Série C

Clube de Varginha busca primeira vitória na competição, no entanto, terá pela frente o finalista do Catarinense e segundo colocado do grupo B na Série C.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Alisson Marques – CSul

O Boa Esporte entra em campo neste domingo (6), no Estádio Municipal, às 16h, contra o Brusque-SC em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe de Varginha ainda não venceu na competição, nos quatro primeiros jogos, foram dois empates e duas derrotas. Dentro de casa, dois empates, contra Volta Redonda por 2 x 2 e Ypiranga 1 x 1; já longe do Melão, são duas derrotas, diante de Criciúma e Londrina.

Devido ao mau início de competição o ex-treinador, Nedo Xavier pediu demissão do clube. Para seu lugar, Sidney Moraes foi contratado. O novo comandante estreou com derrota diante do Londrina, no último domingo.

Em terceira passagem pelo clube, Sidney Moraes, fará reestreia em Varginha neste domingo/Foto: Alisson Marques – CSul

Na zona de rebaixamento e precisando desesperadamente de uma vitória, o Boa Esporte terá para o duelo de domingo quase todos os jogadores à disposição de Sidney. O volante Daniel rescindiu contrato e não atua mais pelo time do Sul de Minas.

O adversário

Na contramão do Boa, vem o Brusque. O time de Santa Catarina soma três vitórias na competição, sendo duas seguidas em quatro partidas disputadas no Brasileiro. Além disso, a equipe do treinador, Jerson Testoni, está classificada à quarta fase da Copa do Brasil, onde irá encarar o Ceará em jogos de ida e volta. O Brusque é o segundo colocado no grupo B da segunda divisão, com nove pontos em doze disputados.

Vale ressaltar ainda que, o Brusque está na final do Campeonato Catarinense e enfrenta a Chapecoense na próxima semana.

Jogadores testados

O Boa Esporte confirmou na manhã desta sexta-feira (4), que todos os jogadores do elenco passaram por testes de Covid-19. Além dos atletas, membros da comissão técnica, staff e diretoria também realizaram os exames. Todos testaram negativo.

Clube ainda não registrou casos de Covid-19 em funcionários e jogadores/Foto: Divulgação Boa Esporte

O clube reitera ainda o compromisso e empenho do clube em seguir os protocolos municipais estabelecidos, visando a integridade e saúde de todos.