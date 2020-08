Boa Esporte encara Ypiranga buscando primeira vitória na Série C

Pin Compartilhar 0 Compart.

Clube precisa vencer para sair da zona de rebaixamento; jogadores e comissão técnica passam por testes de Covid-19

O Boa Esporte buscará neste domingo (23), diante do Ypiranga-RS a primeira vitória no Brasileirão da Série C. Após empatar na estreia da competição por 2 x 2, com o Volta Redonda-RJ e ser derrotada por 3 x 1, diante do Criciúma, em Santa Catarina, a equipe de Varginha necessitará dos três pontos para sair da zona de rebaixamento.

Para a partida de domingo, Nedo Xavier terá trabalho para escalar a equipe devido à lesões. Dieguinho, Jefferson e Cesinha seguem entregues ao Departamento Médico, Marcos Paulo com uma pancada na coxa sofrida na estreia contra o Volta Redonda e Bruno Cruz que sentiu um desconforto na derrota diante do Criciúma ainda são duvidas para o confronto.

Certo mesmo é que, Chiquinho Alagoano não estará mais em campo defendendo o clube de Varginha. O lateral rescindiu seu contrato nesta semana e não joga mais pelo Boa.

Jogadores testados

Os jogadores e integrantes da comissão técnica do Boa Esporte foram testados nesta quinta-feira (20). Segundo o clube, nenhum dos funcionários testou positivo para Covid-19.

A diretoria boveta salientou ainda que, “todas as medidas de segurança estão sendo seguidas, e todos os protocolos adotados pelo clube, juntamente com o Município de Varginha, estão sendo realizados com sucesso.”

Boa Esporte e Ypiranga se enfrentam neste domingo (23), às 16h, no Estádio Municipal, em Varginha.