Boa Esporte encara Volta Redonda-RJ visando vencer e virar a chave no returno da Série C

Partida marcará estreia de Ariel Mamede como novo comandante boveta; treinador será o terceiro do clube na competição.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Alisson Marques-CSul

O Boa Esporte ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série C. O time de Varginha fechou um turno sem vitórias. Em nove rodadas, são cinco empates e quatro derrotas. O clube é o lanterna do grupo B. Para o duelo deste sábado (10), às 15h, no Raulino de Oliveira contra o Volta Redonda-RJ válido pela 10ª rodada (primeira rodada do returno), o Boa irá estrear seu terceiro treinador na competição. Ariel Mamede, de 31 anos, assumiu no início da semana após pedido de demissão de Sidney Moraes. Antes de Mamede e Moraes, o Boa era comandado por Nedo Xavier.

A equipe de Varginha busca uma vitória para respirar na tabela e diminuir a pressão, vale lembrar que, mesmo vencendo o Boa não deixa a zona de rebaixamento, o Ituano – primeiro time fora do Z2 – está a cinco pontos do clube boveta.

Além de Mamede, o Boa terá outra provável estreia neste sábado, trata-se do vice-artilheiro da Série A2 do Campeonato Paulista, Marlyson, de 22 anos. O jogador que estava no São Bernardo, foi anunciado nesta quinta-feira (8) e já está registrado no BID da CBF. Se Marlyson está chegando, Marcos Paulo pode estar de saída. Segundo informações do Portal GE, o atacante deve ser emprestado ao São Caetano.

Marlyson já está treinando com o elenco do Boa Esporte/Foto: Mário Purificação

O Boa Esporte já está no Rio de Janeiro, onde realiza os últimos preparativos para o jogo deste sábado. A equipe treinou no CT do Botafogo na manhã de hoje (9).