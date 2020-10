Time de Varginha ainda não saber o que é vencer no Brasileirão Série C; equipe encara o Tombense neste domingo, no Melão.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Alisson Marques – CSul

O Boa Esporte ainda não venceu no Campeonato Brasileiro Série C, em oito jogos, foram quatro empates e quatro derrotas. O incômodo jejum poderá ser encerrado neste domingo (4), às 16h, no Estádio Municipal de Varginha, contra o Tombense. Além da vitória, o clube busca sair da zona de rebaixamento, porém mesmo se conseguir os três pontos ainda não deixará o z2 do grupo B. Primeiro clube fora da zona da ‘degola’, o São José soma oito pontos.

Apesar de ainda não ter vencido na competição, jogadores e o treinador Sidney Moraes relatam o bom clima no vestiário. No entanto, é fato que, a pressão e a ansiedade tem atrapalhado na hora dos jogos. “É claro que quando você tem resultados positivos o ambiente fica mais tranquilo. O time vem evoluindo, infelizmente o resultado não vem acontecendo, nosso time é bom. O dia-a-dia é muito bom, infelizmente as coisas não vêm acontecendo. É mentira se alguém falar que a ansiedade não atrapalha, é normal. Nós somos seres humanos, mas acredito que a ansiedade ainda não esteja batendo. Pode ser que no segundo turno as coisas mudem, o importante é que o trabalho forte vem acontecendo.” – disse Rafael Pascoal.

Rafael Pascoal tem sido um dos destaques do Boa Esporte na Série C/Foto: Alisson Marques – CSul

Sobre o duelo contra o Tombense, Sidney Moraes enfatiza a necessidade dos três pontos tanto na tabela de classificação quanto para o ambiente do clube. “Necessitamos de uma vitória, acho que é um jejum de muitos jogos, o Boa dificilmente passa por uma situação como essa. Estamos em busca disso eu, jogadores, diretoria, todos estão trabalhando em conjunto para que isso possa acontecer.”

Sidney acredita que vitória poderá mudar a chave no clube de Varginha/Foto: Alisson Marques – CSul

Volta de Nonoca e reforço na frente

Recuperado de lesão, Nonoca pode ser uma das novidades no Boa/Foto: Alisson Marques – CSul

Para o confronto de domingo, o Boa Esporte poderá ter dois novos reforços: o volante Nonoca está recuperado de lesão e treinou normalmente durante a semana; o outro é um velho conhecido da torcida boveta, o atacante Lúcio Flávio, de 34 anos, que atuou no clube em 2009, está de volta. O nome do atacante já está no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).