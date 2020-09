Boa Esporte encara Ituano em jogo de ‘seis pontos’; reforço é anunciado

Se vencer o Ituano, Boa Esporte iguala pontuação do adversário e deixa zona de rebaixamento em caso de derrota ou empate do Tombense; zagueiro João Paulo é contratado.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação

O Boa Esporte ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série C. Ao todo foram seis partidas, sendo três empates e três derrotas. A equipe de Varginha encara o Ituano, no próximo domingo (20), às 16h, no Estádio Municipal. Apesar de ainda estar no início da competição, o jogo é visto como confronto direto. O time paulista está três pontos à frente do clube varginhense e fora do Z-2.

Sidney Moraes, treinador do Boa Esporte, falou sobre o momento da equipe: “A equipe está muito bem, acho que da primeira partida (derrota para o Londrina), para este jogo contra o São José (empate em 0 x 0), houve uma grande evolução, principalmente na parte tática. É muito importante destacar o grande jogo que fizemos contra o São José, em um campo atípico, com um adversário bem postado. Foi uma partida que exigiu muito empenho e compromisso na parte tática, e nesse ponto, os atletas corresponderam muito bem.” – disse, Moraes.

Uma vitória pode tirar o Boa Esporte da zona de rebaixamento do Grupo B, da Série C. Para isso, o clube de Varginha precisa torcer por empate ou derrota do Tombense diante do Brusque, em Santa Catarina. O time catarinense lidera a chave. Vale ressaltar que, o Tombense tem um jogo a menos em relação ao Boa Esporte.

O triunfo contra o Ituano também igualaria as pontuações das duas equipes, no entanto o clube paulista continuaria à frente do time varginhense devido ao saldo de gols.

O adversário

O Ituano vem de cinco jogos sem vencer na Série C. Após um bom início com vitória por 3 x 0 sobre o Tombense, a equipe do treinador Vinícius Bergantin, derrapou e não venceu mais na competição, sendo duas derrotas e três empates. No último confronto, o Ituano empatou por 2 x 2 contra o Criciúma, no Novelli Júnior.

Boa Esporte anuncia novo reforço

Na noite desta quinta-feira (18), o Boa Esporte confirmou a contratação do zagueiro João Paulo, de 32 anos. O jogador acumula passagens por equipes do Brasil, Portugal, México e Grécia. João Paulo disparou a Série A2 do Campeonato Paulista de 2020 pelo Juventus-SP.

João Paulo é mais um reforço para a defesa do Boa Esporte/Foto: Divulgação Boa Esporte

O jogador se diz feliz com a oportunidade em defender a equipe varginhense e espera ajudar o Boa Esporte a se encontrar na Série C. “Feliz com a oportunidade. Espero fazer um bom trabalho com meus companheiros e comissão técnica, para que possamos colocar o Boa na Série B. Com muito trabalho e empenho, creio que vamos sair dessa situação incômoda e conquistar o grande objetivo da temporada.” – afirmou, o zagueiro.

Além de João Paulo, outros dois reforços foram anunciados nesta semana pelo Boa Esporte: o zagueiro Alex Alves e o atacante Marion.