Boa Esporte empata novamente e ainda corre risco de rebaixamento

O Boa Esporte recebeu o São José-RS na tarde deste domingo (11), no Estádio Municipal de Varginha, buscando se livrar de vez do rebaixamento na Série C do Brasileiro. A equipe de Varginha chegou a abrir 2×0 mas recuou, e cedeu o empate para a equipe gaúcha. O resultado eliminou também qualquer chance do Boa buscar a classificação para as quartas de final da competição.

Os gols do Boa foram marcados por Gustavo, com um gol relâmpago aos 50 segundos e Dênis, marcando seu primeiro gol como profissional, aos 29. Pelo lado do São José, Rafael Tavares diminuiu aos 17 minutos do 2º tempo e Crystopher, com uma bomba, empatou a partida.

Situação

Com o 2×2 no placar e somente um ponto somado, o Boa ainda corre risco de ser rebaixado, mas pode se livrar mesmo sem entrar em campo na próxima rodada. O Luverdense, único time que pode ultrapassar o Boa na tabela do Grupo B, está com 13 pontos, contra 17 da equipe boveta. Se perder, o Luverdense não poderá mais alcançar o Boa, sacramentando seu rebaixamento. A equipe enfrenta o Paysandu na sexta-feira (15), às 20h, no Estádio Passo das Emas. Já o Boa, no domingo (18), às 15h30, encara o Ypiranga no Estádio Colosso da Lagoa.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Iago Almeida/CSul