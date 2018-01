Boa esporte empata na Bahia e está na segunda fase da Copa do Brasil

O Boa Esporte conquistou classificação para segunda fase da Copa do Brasil, após empate com o Vitória da Conquista. O jogo no Estádio Lomanto Júnior, na Bahia, acabou em 0 a 0. O time de Varginha tinha a vantagem, caso o placar terminasse igual. Pelo segundo ano consecutivo, o Alviverde é eliminado do torneio na etapa inicial, dentro de casa.

No primeiro tempo, o Vitória da Conquista não se achou no jogo. Os erros na saída de bola atrapalharam o desempenho da equipe baiana. O Boa, organizado em campo, marcava forte e investia no ataque. Com velocidade, o time mineiro tentou pressionar com cruzamentos, mas nada que trouxesse perigo ao adversário. A reação do Alviverde só apareceu na metade dos 45 minutos. Oportunidades foram criadas, mas os jogadores do Bode não souberam concluir. As equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

No segundo tempo, o Alviverde buscou o gol mas o Boa estava fechado no campo de defesa. Com calma e paciência, o time visitante soube trocar passes e controlar o jogo. O Vitória da Conquista, precisando ganhar a partida, arriscou mas as finalizações não eram eficazes. O Boa soube administrar o placar favorável e terminou classificado.

Com o resultado, o Alviverde foi eliminado da competição. Já o Boa Esporte enfrentará o Goiás ou o Sinop na próxima fase da Copa do Brasil. O adversário só será conhecido no dia 7 de fevereiro.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: SportTV