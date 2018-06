Boa Esporte empata e segue afundado na lanterna; Coritiba entra no G4 e Ponte se afasta do Z4

Nesta terça-feira (5), a 9ª rodada da série B incendiou a disputa por uma vaga na série A 2019 e acendeu ainda mais o alerta dos times que se encontram na zona de rebaixamento. Depois de mais um resultado ruim, o Boa Esporte se afundou na lanterna da competição e precisa de uma reviravolta urgente. O Fortaleza só empatou mas seguiu na liderança e o Coritiba entrou novamente no G4. A Ponte Preta que beirava a zona da degola venceu e se afastou, podendo respirar para a próxima rodada.

Confira o resumo dos jogos

Em Caxias do Sul, o Atlético-GO, assim como em rodadas anteriores, dominou as ações, abriu vantagem, mas cedeu empate ao Juventude. Mesmo vaiado, time da casa lutou até o fim e buscou ponto importante. Os gols foram de Júnior Brandão (2) para o Dragão e Ricardo Jesus e Bonfim para o Verdão.

Em campo pesado pela chuva, Figueirense e Londrina ficaram no empate em 1×1 no Orlando Scarpelli. O gol do Figueirense saiu em um pênalti duvidoso marcado pela arbitragem. No lance, Lucas Costa acerta a bola antes de Pereira ser atingido.

No Heriberto Hülse, com dois de Zé Carlos, o Criciúma goleou e tirou o Paysandu do G4, dando lugar ao Coritiba que venceu o CRB no Couto Pereira e retornou a zona de acesso após uma rodada. Foi a quinta vitória do Coxa como mandante.

O Guarani visitou o CSA em Maceió e desbancou o vice líder da competição por 2×1. O Bugre aproveitou falhas do goleiro Mota e virou sobre o Azulão, que continua em segundo lugar. Sampaio Correia e Avaí fizeram um jogo de boas oportunidades, mas poucos gols no Castelão e empataram em 1×1.

Em noite de André Luis, a Ponte Preta enfim venceu a primeira em casa e de virada sobre o Goiás. A derrota por 2×1 amplia o martírio do Goiás em um início preocupante de campeonato.

Em Barueri, Oeste e Brasil de Pelotas empataram sem gols e continuaram próximos da zona de rebaixamento. Já o líder Fortaleza, também empatou, mas continuou na ponta da tabela. Alan Mineiro perdeu pênalti para os goianos, e o 0x0 prevaleceu diante o Vila Nova.

Boa Esporte

O Boa Esporte empatou em 2×2 com o São Bento no Melão, em Varginha, e segue sem vencer em casa na Série B.

Depois de abrir o placar logo no primeiro minuto do jogo com Gustavo Geladeira, a equipe Boveta não se encontrou e acabou levando a virada, com dois gols de Ronaldo. A equipe mineira só empatou no final, com um gol de pênalti convertido por William Barbio. O São Bento mantém a invencibilidade, mas com sete empates em nove jogos disputados.

Com o empate, o Boa Esporte segue afundado na lanterna da Série B, agora com 5 pontos. Já o São Bento é o 9º lugar com 13. Na próxima rodada, o Boa vai a Santa Catarina, no sábado (9), enfrentar o Criciúma. No mesmo dia e horário, 16h30, o São Bento recebe o líder Fortaleza em Sorocaba (SP).

Redação CSul – Iago Almeida