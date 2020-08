Boa Esporte empata com Ypiranga e Nedo Xavier deixa clube

Pin Compartilhar 0 Compart.

Clube empata e segue sem vencer na Série C; treinador pede demissão.

Redação CSul – Alisson Marques

Foto destaque: Mário Purificação/Boa Esporte

O Boa Esporte segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série C. Neste domingo (23), o clube de Varginha encarou o Ypiranga-RS e não saiu do empate com o time gaúcho. João Guilherme abriu o placar aos 47 do primeiro tempo. Porém, o adversário empatou já nos instantes finais da segunda etapa com Carprini.

O jogo

O que se viu no primeiro tempo foi um Boa Esporte melhor em campo e pressionando o Ypiranga. Nedo contou com as voltas de Carlinhos e Jefferson que não atuavam desde março.

O gol surgiu após boa jogada do ataque boveta, Jefferson chutou forte e no rebote João Guilherme apareceu na pequena área para empurrar a bola pro gol.

Confira o gol de João Guilherme/Por: Gabriel Andrade

No segundo tempo, o Boa continuou melhor e tentava explorar os contra-ataques. Já a equipe de Erechim, contava com jogadas de bola parada para buscar o empate. Aos 37, a zaga do Boa Esporte bobeou e Carprini completou o rebote de Renan Rocha para empatar o jogo.

Gol marcado por Caprini/Por: Gabriel Andrade

O time tricolor sentiu o empate. Prova disso foi a expulsão do zagueiro Vitor, após entrada dura em Mossoró. Vale ressaltar que, Vitor havia entrado em campo pouco tempo antes.

Sem vencer

O Boa Esporte chegou a terceira partida sem vitória. O time de Varginha que havia empatado em casa na estreia da competição, em 2 x 2 contra o Volta Redonda-RJ, e perdido para o Criciúma por 3 x 1 na segunda rodada, ainda não sabe o que é vencer e segue na zona de rebaixamento.

O Ypiranga por sua vez, somou seu quinto ponto e está na sexta colocação do grupo B.

Sem treinador

A diretoria do Boa Esporte confirmou na manhã desta segunda-feira (24), que o treinador Nedo Xavier, não faz mais parte do clube varginhense. Segundo comunicado oficial, a decisão partiu do próprio técnico.

Essa foi a 12ª passagem de Nedo Xavier pelo Boa Esporte. O treinador estava há 1 ano e 44 dias no cargo.

Nedo é o treinador que mais comandou o clube na história/Foto: Arquivo Boa Esporte

Próximo adversário

O Boa Esporte encará o Londrina, no próximo domingo (30), às 16h, no Estádio do Café.