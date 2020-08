Boa Esporte empata com Volta Redonda na largada da Série C

Pin Compartilhar 0 Compart.

Boa busca o empate por duas vezes e conta com Renan Rocha em noite inspirada para evitar derrota.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Thiago Rodrigues Rádio Clube

O Boa Esporte estreou na noite de ontem (10), no Campeonato Brasileiro da Série C. Em confronto duro contra o Volta Redonda-RJ, a equipe de Varginha buscou o empate por duas vezes. Os gols do jogo foram marcados pelo meia, Raphael Luz (duas vezes) e o pelo zagueiro, Heitor também por duas vezes.

O jogo

O Boa entrou em campo com dois novos jogadores: o zagueiro Victor Mendes e o meia Maicon Souza. Victor teve a dura missão de substituir Henrique, um dos pilares da equipe. Já Maicon entrou no lugar do lesionado, Dieguinho.

Boa sentiu falta de entrosamento e buscou empate graças à Renan Rocha e Raphael Luz/Foto: Thiago Rodrigues

Pelo lado da equipe carioca, os destaques foram o zagueiro Heitor, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o atacante Pedrinho. Nos primeiros 25 minutos, o Volta Redonda tomou conta da partida e abriu o placar após cabeçada de Heitor. O Boa cresceu após o gol adversário e contou com o talentoso Raphael Luz, o camisa 10 boveta empatou o jogo nove minutos após o revés.

O segundo tempo foi o espelho do primeiro, a equipe carioca voltou melhor e mandou em grande parte do jogo. Heitor subiu sozinho após cobrança de escanteio de Pedrinho e novamente botou o Volta Redonda em vantagem.

A partir do segundo gol do “Voltaço” o que se viu foi um domínio total dos cariocas, Renan Rocha em noite inspirada salvou o time de Varginha por pelo menos quatro vezes. E como “quem não faz, toma”, Raphael Luz surgiu no meio da defesa adversária e apenas empurrou a bola pro fundo das redes depois de cruzamento de Diego Ceará.

O Boa ainda teve a chance de virar o jogo com Nonoca, mas a defesa cortou aquele que seria a virada boveta. No fim, o jogo ficou mesmo no 2 x 2.

Próximo adversário

O Boa Esporte viajará até Santa Catarina, onde enfrentará o Criciúma, no sábado (15), às 19h, no Heriberto Hülse. Já o Volta Redonda, encara o Ituano, na segunda (17), às 15h30, no Raulino de Oliveira.