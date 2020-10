Boa Esporte empata com Volta Redonda, deixa lanterna, mas segue sem vencer na Série C

Equipe não saiu do zero contra o ‘Voltaço’, mas deixou a lanterna do grupo B.

O Boa Esporte segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série C. Após 10 rodadas, o time de Varginha soma seis empates e quatro derrotas. No último sábado (10), a equipe do Sul de Minas não saiu do zero contra o Volta Redonda, no Estádio Luso Brasileiro. No entanto, o empate tirou o Boa Esporte da lanterna do grupo B. O time de Ariel Mamede foi ao seis pontos e ultrapassou o São Bento, que segue com cinco.

O jogo

O Voltaço criou mais chances durante a partida, mas não conseguiu marcar. O Boa soube se defender e apostou nos contra-ataques, que também não surtiram efeito. Sem balançar as redes, as equipes ficaram na igualdade e acumulam mais um jogo sem vitória.

A partida marcou as estreias do treinador Ariel Mamede e do atacante Marlyson.

Próximos confrontos

Na próxima rodada, o Volta Redonda enfrenta o Ituano, na quinta-feira (15), no Estádio Novelli Júnior, às 20h. Já o Boa Esporte joga em casa, no Estádio Municipal de Varginha, no domingo (18), às 16h, quando recebe o Criciúma.

