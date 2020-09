Boa Esporte e São Bento não saem do empate em Sorocaba

Equipes empatam no interior de São Paulo, seguem sem vencer na Série C

e continuam na zona de rebaixamento.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Neto Bonvino/Bento TV

Ruim pra um, pior para o outro. Assim São Bento e Boa Esporte saíram do Walter Ribeiro, no sábado (26). Precisando vencer para respirar no campeonato, as duas equipes tentaram os três pontos a todo momento, no entanto o placar ficou mesmo na igualdade. O São Bento saiu na frente após um pênalti polêmico, Ferrugem pegando rebote de Rafael Pascoal abriu o marcador para os donos da casa. O Boa Esporte empatou aos nove da segunda etapa com o reestreante Kaio Cristian. O resultado mantém os dois times na zona de rebaixamento com quatro pontos cada. O São Bento leva vantagem no saldo de gols.

A partida

Mesmo com o forte calor em Sorocaba, São Bento e Boa Esporte protagonizaram um primeiro tempo agitado. Com muitos reservas, o São Bento até começou o jogo com perigo, em lance de Ferrugem, mas o Boa foi se adaptando ao esquema dos adversários e cresceu. Cesinha e Denis ditaram o ritmo da partida, mas não conseguiram eficiência. Aos 44 minutos, o lance crucial do primeiro tempo. Em cobrança de falta, a bola bateu na barreira e o juiz marcou pênalti, para delírio e reclamações dos jogadores. Na cobrança de Laércio, Rafael Pascoal defendeu, mas no rebote o camisa 10 do Bentão abriu o placar no fim do primeiro tempo.

Atrás do placar e precisando vencer, o Boa Esporte tomou conta do segundo tempo. O empate saiu logo aos nove minutos, quando Kaio Cristian apareceu na área após cruzamento de Gabriel, e empatou a partida em Sorocaba. O jogador retornou ao time boeta e já marcou o primeiro gol. Gabriel ainda acertou o travessão. Com poucas opções no banco de reservas, Edson Vieira precisou improvisar o zagueiro Lucas Silva no ataque no segundo tempo, mas sem efetividade. Matheus Guarujá e Igor arriscaram jogadas pelas pontas mas não levaram perigo ao goleiro Rafael Pascoal. E terminou assim, 1×1.

Próxima rodada

Com apenas quatro pontos conquistados em oito rodadas, o Boa Esporte entra em campo no domingo precisando vencer para sair da lanterna. A equipe joga às 16h, contra o Tombense, em Varginha, no estádio Dilzon Luiz de Melo. O Boa está três pontos abaixo do próprio Tombense, e se vencer, ainda não ultrapassa a equipe de Tombos, mas se aproxima de sair da zona de rebaixamento.

Com informações: Portal GE