Boa Esporte e Pouso Alegre não saem do zero em Varginha; Caldense surpreende Cruzeiro na capital

Apesar das várias chances, equipes do Sul de Minas não conseguiram marcar; Veterana vence Cruzeiro em Belo Horizonte após 26 anos.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação/Boa Esporte

O confronto regional entre Boa Esporte e Pouso Alegre terminou no zero na noite desta quarta-feira (3), em Varginha. Apesar da falta de gols, os dois times tiveram chances de vencer o jogo. O Boa Esporte, time da casa, mandou na partida em quase todo tempo. A Coruja teve pelo menos quatro chances claras de gols, mas parou na trave, na falta de sorte e no goleiro Cairo, do Pouso Alegre.

Por outro lado, o Pousão pouco ameaçou a meta do goleiro Halls, porém quando chegou quase marcou. Já no final do primeiro tempo, Roldán pegou de fora da área e o goleiro boveta por muito pouco não aceitou.

Imponente e com um ritmo forte, o Boa contava com grande atuação de seu meio campo, principalmente, a dupla de volantes formada por Escuro e Léo Coca. Aliás, foi de Léo, duas das quatro chances de gols do Boa Esporte. Dieguinho também foi outro destaque do time varginhense na partida.

Já do lado do Dragão, as principais jogadas saíram dos pés de Arilson. Apagados, Andrey, Roldán e Salino pouco fizeram no jogo.

Nos minutos finais, os visitantes já se mostravam contente com o empate e, apesar da pressão, o Pousão conseguiu segurar o 0 x 0 e saiu de Varginha com mais um ponto. O Boa, por sua vez, somou o primeiro ponto na competição.

Caldense surpreende Cruzeiro no Mineirão

A Caldense surpreendeu e venceu o Cruzeiro por 1 x 0, também nesta quarta-feira, no Mineirão. O gol da partida saiu dos pés do atacante Amarildo, ainda no início da partida. Após o gol, a Veterana se fechou e contou com noite inspirada do goleiro João Paulo e, também, da falta de sorte dos cruzeirenses, que impuseram um forte ritmo, mas não conseguiram furar o bloqueio verde. Essa foi a primeira vitória da Caldense sobre o Cruzeiro no Mineirão, após 26 anos.

Caldense bateu a Raposa no Mineirão após 26 anos/Foto: Divulgação Mineirão

Com a vitória, a Caldense chegou aos quatro pontos na competição. Já o Cruzeiro, segue com apenas um.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Boa Esporte viaja até São João Del Rei para enfrentar o Athletic. A partida está marcada para domingo (7), às 15h. O Pouso Alegre permanece em Varginha. Devido à falta de iluminação no Estádio Manduzão, o Dragão mandará a partida de sábado (6), contra o América, no Melão, o jogo está marcado às 19h. Por fim, a Caldense recebe o Patrocinense, no Ronaldão, às 19h, também no sábado.

Vale ressaltar que, todos os jogos são válidos pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.