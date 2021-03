Boa Esporte e Pouso Alegre FC fazem clássico regional pela segunda rodada do Campeonato Mineiro

Equipes de Varginha e Pouso Alegre disputam clássico na elite do futebol mineiro após 29 anos em clima de cordialidade entre diretorias.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Alisson Marques

Representantes de Varginha e Pouso Alegre voltam a se enfrentar na elite do futebol mineiro após 29 anos. À época, Flamengo de Varginha e Pouso Alegre FC empataram em 0 x 0, pelo Campeonato Mineiro de 1992. Na noite desta quarta-feira (3), times do dois municípios ficarão frente a frente novamente. Desta vez, Boa Esporte e Pouso Alegre FC medirão forças no Estádio Municipal de Varginha.

A Coruja vem de derrota por 1×0 para o América, fora de casa, na estreia da competição. Já o Dragão não saiu do zero com o Coimbra dentro do Manduzão.

Se dentro de campo o clima de rivalidade paira sobre o jogo, fora dele, a cordialidade entre as duas direções se mostra bastante saudável. Tanto que, o Boa Esporte irá ceder o Estádio Municipal para o Pousão na partida de sábado (6), válido pela terceira rodada do estadual, contra o América. Devido à falta de iluminação no Manduzão, a diretoria do Dragão entrou em contato com os diretores bovetas para a realização da partida em Varginha – o que foi prontamente aceito pela alta cúpula da Coruja.

Lateral Foguinho já vestiu a camisa dos dois times/Foto: Chiarini Jr./PAFC

Vale ressaltar, também, que o Boa Esporte já emprestou jogadores ao Pouso Alegre em temporadas anteriores.

O jogo está marcado para está quarta-feira (3), às 19h, no Estádio Municipal de Varginha.