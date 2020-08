Boa Esporte é eliminado do Troféu Inconfidência e Caldense fica mais longe de vaga à final do Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Equipe de Varginha perdeu nos pênaltis após sofrer empate nos acréscimos; Veterana viu Tombense vencer e ampliar vantagem no Mineiro.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Giovanni Mendes/UEC

O Troféu Inconfidência e as semifinais do Campeonato Mineiro tiveram início no último final de semana.

Troféu Inconfidência

O Boa Esporte viajou até Uberlândia para enfrentar o time da casa valendo vaga na final da nova competição. A equipe de Varginha entrou em campo sabendo que o adversário em uma possível decisão seria o Cruzeiro. O clube da capital bateu o Patrocinense no sábado (1º), por 3 x 0, no Mineirão.

Jogando em alta intensidade e sem dar chances ao adversário, o Boa Esporte saiu na frente logo no começo da partida com Yuri. O tricolor ainda voltou a criar pelo menos duas boas chances na primeira etapa mas, parou no goleiro adversário.

No segundo tempo, o Boa continuou melhor porém, o Uberlândia foi quem empatou o jogo, em cobrança de pênalti convertida por Felipe Alves. A infração foi marcada após a bola pegar na mão do zagueiro boveta, Wesley.

Após o gol adversário o jogo equilibrou e aos 40 minutos da segunda etapa o juiz assinalou outro pênalti, dessa vez a favor do Boa Esporte. Raphael Luz bateu e fez.

Quando tudo parecia resolvido, Erick aos 47, apareceu na área boveta e empatou o jogo. O lance gerou revolta nos jogadores e comissão técnica do Boa Esporte, devido ao auxiliar ter assinalado impedimento no lance, no entanto, o juiz da partida manteve sua marcação e confirmou o gol do Uberlândia.

Nos pênaltis, João Guilherme perdeu para o Boa Esporte, que viu o adversário converter todas suas cobranças.

Com o resultado, o Boa está fora do torneio e foca agora na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. O time de Varginha encara o Volta Redonda na próxima segunda-feira (10), às 18h, no Estádio do Melão.

Cruzeiro e Uberlândia decidem na próxima quarta-feira (5), o Troféu Inconfidência. A partida está marcada para às 19h, no Mineirão.

Campeonato Mineiro

Caldense e Tombense abriram às semifinais do Campeonato Mineiro. O time de Poços de Caldas entrou em campo visando tirar a vantagem do adversário, vale ressaltar que, por ter feito a melhor campanha na primeira fase, o Tombense pode empatar seus dois jogos de semifinais e possíveis finais da competição, ou perder e vencer pela mesma quantidade de gols que o adversário.

Comandada pelo experiente, Ibson, Tombense superou Veterana e complicou adversário em busca de vaga na final do Mineiro/Foto: Renan Muniz/Caldense

O jogo foi realizado no Estádio Independência, devido ao Ronaldão não estar habilitado para receber o uso do VAR. O mesmo acontecerá com a partida de volta, na próxima quarta-feira (5), já que o Almeidão, campo do Tombense também enfrenta o mesmo problema.

A partida foi marcada por bastante equilibro entre os dois times, o que dava a impressão de que um lance isolado poderia definir o duelo, e foi isso que aconteceu. Em cobrança de falta, João Paulo abriu o placar para o adversário.

O 1 x 0 persistiu durante toda restante da partida. Agora, a Caldense precisará vencer por uma diferença de dois ou mais gols para se classificar à final da competição. O jogo está marcado para às 16h, na próxima quarta-feira (5), novamente no Independência.

Galo reverte vantagem do Coelho

Na outra semifinal, o Atlético reverteu a vantagem do América após vencer o rival por 2 x 1. Com o resultado, o time de Jorge Sampaoli poderá empatar na próxima quarta-feira (5), que estará classificado para a grande decisão. Ao América, basta apenas uma vitória simples.

A partida está marcada para às 21h30, na Arena Independência.