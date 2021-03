Boa Esporte é derrotado pelo Uberlândia, e governo de Minas confirma parada do futebol no Estado

Coruja sai na frente, mas sofre virada em apenas dois minutos e pode terminar rodada na lanterna do estadual; Zema confirma paralisação do futebol em Minas Gerais após domingo (21).

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação – Boa Esporte

O Boa Esporte foi derrotado nesta quinta-feira (18), dentro de casa, por 2 x 1 para o Uberlândia. O time de Varginha saiu na frente com um golaço de Fabinho, mas tomou a virada em dois minutos e não conseguiu reagir. Todos os gols aconteceram no segundo tempo.

Os dois gols da equipe visitante foram de cabeça. O primeiro de Nailson aos 27 minutos. Pouco tempo depois, Franco apareceu sozinho na área e virou o jogo. Com o resultado, o Uberlândia deixou a lanterna e a zona de rebaixamento do torneio. Essa foi a primeira vitória do Verdão na competição.

Já o Boa Esporte amargou mais um resultado ruim dentro de casa. Das cinco rodadas disputadas até aqui, três foram no Municipal de Varginha. A Coruja soma uma vitória, um empate e uma derrota. Longe do Melão, o desempenho é ainda pior; com duas derrotas.

Uberlândia ainda não havia vencido na competição/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

Com a derrota, o time de Varginha pode terminar a rodada na zona de rebaixamento e, até mesmo, na lanterna da competição. Caso Coimbra e URT vençam seus jogos, o Boa cairá para a última colocação da tabela. O Uberlândia volta à zona de rebaixamento em caso de vitória de Coimbra e/ou URT.

Governo confirma paralisação do Campeonato Mineiro

Na tarde desta quinta-feira (18), o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou a paralisação do futebol no estado após o término da quinta rodada do Campeonato Mineiro – fim esse, que acontece no domingo (21) – a informação foi divulgada em primeira mão pelo Portal GE.

“Apenas essa rodada até domingo é que acontecerá. São pouquíssimos jogos e que estarão totalmente dentro dos procedimentos de segurança. A partir daí, tudo suspenso. O que nós queremos são medidas abrangentes que incluam todos, não queremos nenhum setor tendo tratamento diferenciado” – disse Zema em entrevista à EPTV Sul de Minas.

Vale ressaltar que, Minas Gerais está na “Onda Roxa” do programa Minas Consciente devido à alta de casos de covid-19 no território mineiro.