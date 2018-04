Boa Esporte é derrotado pelo Londrina na estreia da Série B

O Boa Esporte não teve um início feliz na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Varginha perdeu para o Londrina por 1 a 0, no Estádio do Café, com gol marcado pelo reforço do time paranaense, Dagoberto. Com o resultado, o Tubarão já parece na sexta colocação, com três pontos ganhos, enquanto os mineiros não somaram nenhum.

O Alviceleste abriu o placar aos 10 minutos da segunda etapa, contando com a estrela de Dagoberto, que havia entrado em campo um minuto antes para fazer sua estreia e em seu primeiro toque já estufou a rede.

Na próxima rodada, o Londrina encara o Paysandu, no Estádio Mangueirão, na sexta-feira. Já o Boa Esporte terá pela frente o Fortaleza, terça-feira (17), no Melão, em Varginha.

O jogo – Quem chegou primeiro foi a equipe paranaense, logo aos três minutos com Fabrício saindo errado da meta e a zaga mineira desviando para trás, na trave, quase marcando gol contra. Aos seis minutos, foi a vez de Dudu subir na área após cobrança de escanteio e testar pela linha de fundo. Só dava Tubarão e, aos 12 minutos, Dudu pegou sobra de boa para arrematar para fora.

Boa tabe do ataque alviceleste, aos 16 minutos, terminando em chute colocado de Romisson que Gustavo fez o corte. O Boa finalmente chegou na frente aos 18 minutos, com Jhon Cley entrando na párea e batendo forte, em cima da defesa. A resposta veio aos 21 minutos, com a bola passando no meio da área e Safira se esticando para tentar completar, sem sucesso.

O Londrina teve a grande chance para abrir o placar aos 32 minutos, depois que o árbitro viu mão de Amaral na área e marcou pênalti. Na cobrança, Roberto parou nas mãos de Fabrício. Aos 38 minutos, os mineiros chegaram com perigo, com Ygor Catatau aparecendo com liberdade, mas ficando sem a bola em um corte preciso de Reginaldo.

Para a segunda etapa, as equipes retornaram sem alterações. Aos três minutos, boa chance para o Boa, em cobrança de falta na entrada da área, mas Renato Justi carimbou a barreira. O técnico Marquinhos Santos colocou em campo Dagoberto, aos nove minutos. E logo em seu primeiro toque na bola, na estreia, o atacante apareceu na área para completar cruzamento e estufar a rede.

Só dava Londrina na partida e, aos 18 minutos, Dagoberto deixou Marcelinho na cara do gol, mas o atacante parou nos pés de Fabrício, que fez uma grande defesa. Aos 24 minutos, Dagoberto botou a mão na perna e pediu para sair. Ficou 15 minutos em campo e fez um gol. Lançamento para Catatau, aos 31 minutos, e Vagner deixou a meta para salvar. O Alviceleste administrava bem a vantagem e não sofria perigo. No último lance, escanteio para o Boa, mas Luizão afastou da área.

LONDRINA 1 X 0 BOA ESPORTE

Local: Estádio do Café, em Londrina (Paraná)

Data: 14 de abril de 2018, sábado

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

Assistentes: José Ricardo Guimarães Coimbra, ambos do Pará

Cartões amarelos: Alisson Safira, Marcelinho (Londrina); Amaral (Boa)

LONDRINA: Vagner, Reginaldo, Luizão, Lucas Costa e Roberto; Moisés, Marcelinho, Romisson (Matheus Olavo); Dudu, Wesley (Dagoberto) (Diego Lorenzi) e Safira.

Técnico: Marquinhos Santos

BOA ESPORTE: Fabricio; Caique, Gustavo Silva, Renato Justi e Elivelton; Amaral (Renato Bueno), Machado, John Cley, Alyson e Wilian Barbio (Bruno Tubarão); Ygor Catatau.

Técnico: Sidney Moraes

Fonte: Gazeta Esportiva / Foto: Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube