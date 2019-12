Boa Esporte e Cruzeiro na mesma chave da Copa do Brasil 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

A CBF sorteou na tarde desta quinta-feira os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2020. São 80 clubes disputando o torneio, que começará no dia 5 de fevereiro e terminará em 16 de setembro.

A primeira fase será em jogo único, com o time pior colocado no ranking atuando como mandante e o visitante jogando pelo empate. O sorteio desta quinta-feira dividiu a equipe em chaves, definindo o caminho das equipes até a terceira fase, quando começam os duelos em dois jogos. A partir das oitavas, quando entrarão os times da Libertadores, haverá sorteios para definir os confrontos.

Boa Esporte e Cruzeiro poderão ter overdoses de confrontos em 2020, isso porquê além de se enfrentarem em jogo inicial do Campeonato Mineiro, as equipe têm grande chance de se encontrarem novamente na Copa do Brasil do próximo ano. Tudo isso ocorreu, por conta de após o sorteio da competição realizado ontem no qual definiu os dois times na chave 4. Com isso, um possível confronto poderá acontecer entre ambos, basta apenas o Cruzeiro vencer o São Raimundo-RR e o Boa Esporte superar o Vilhenense-RO.

Já o Atlético MG, irá encarar o tradicional Campinense da Paraíba; O América terá confronto contra o Santos do Amapá.

Redação CSul – Alisson Marques

Foto: Divulgação CBF