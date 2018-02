Boa Esporte e Caldense se enfrentam no próximo domingo, pelo Mineiro, em Poços de Caldas

Boa Esporte e Caldense se enfrentam no próximo domingo (4), às 17h, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. A Veterana vem de duas derrotas consecutivas, uma para o Tupi na última rodada do Mineiro, fora de casa, e outra para o Fluminense, ontem (31), na primeira fase da copa do Brasil, o que custou ao time de Poços de Caldas a eliminação precoce na competição. Já a equipe Boveta vem de um empate sem gols contra o Vitória da Conquista-BA, também pela primeira fase da copa do Brasil, onde, jogando na Bahia, conquistou a classificação à segunda fase da competição e o prêmio de 500 mil reais.

Em entrevista, o técnico do Boa Esporte, Sidney Moraes, disse que está muito feliz com a classificação da equipe e que agora é focar em busca de vitórias no Mineiro: “Estamos muito felizes com este empate com gosto de vitória, para nós ajuda bastante a classificação, pois dá mais força para todos nós, seja para a Diretoria, a Equipe Técnica, os Jogadores e principalmente na torcida, que passa a acreditar ainda mais em nossos trabalhos. Agora temos que pensar no Mineiro, temos dois times fortes aí pela frente que é o Caldense fora e o Tombense em casa, sabemos que serão disputas fortes, mas o Boa tem time para conquistar bons resultados, e é nisso que vamos começar a trabalhar a partir de hoje”.

A equipe de Varginha chegou de viagem nessa quarta-feira (31) e se prepara para os treinos da semana.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução