Boa Esporte e Caldense entram em campo pela terceira rodada do Campeonato Mineiro

Redação CSul – Alisson Marques

Boa Esporte e Caldense entram em campo na próxima quarta-feira (29), visando subir na tabela de classificação.

Boa Esporte

O Boa irá até Tombos, enfrentar o Tombense. O jogo está marcado para às 20h, no Estádio Almeidão. O time de Nedo Xavier busca a primeira vitória na competição, a equipe de Varginha perdeu na estreia para o Cruzeiro por 2 x 0, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já na estreia em sua casa, o Boa não saiu do 0 x 0 contra o Coimbra.

Nedo Xavier ainda segue buscando a melhor formação inicial, no último jogo o treinador fez quatro mudanças em relação ao primeiro confronto. Para a próxima partida mais mudanças poderão ser feitas na equipe, o atacante Cezinha que entrou muito bem no duelo contra o Coimbra e foi titular contra o Cruzeiro poderá retornar ao time inicial. A outra briga por vaga no ataque fica por conta de Denis e Léo Goteira; o primeiro foi titular no último jogo, já Léo começou entre os 11 frente ao Cruzeiro. No meio, Gledson parece ter ganhado a vaga, a outra disputa fica entre Nonoca e Caio.

Nedô Xavier em conversa com sua comissão técnica/Foto: Franciele Brígida/CSul

O provável Boa para encarar à Tombense deve ter: Renan Rocha, Chiquinho Alagoano, Henrique, Wesley; Carlinhos; Gledson, Caio (Nonoca), Gindré, Cezinha, Léo Goteira (Denis) e Jeférson.

A equipe de Varginha tenta sua primeira vitória e seu primeiro gol na competição. O Boa é o atual campeão do interior.

Caldense

A Caldense começou muito bem no campeonato, se na estreia contra o América, a vitória escapou no último lance quando tomou o empate, contra o Uberlândia à Veterana não deu chances para o azar e venceu por 2 x 0.

Agora o time de Poços de Caldas irá encarar à URT, 20h, em Patos de Minas, no Estádio Zama Maciel.

O provável time titular da Caldense para o próximo jogo deverá contar com: Alyson, Filipe Souza, Jonathan, Lucas Mufalo, Rafael, Franklin, Lucas Nathan, Lucas Silva, André Mensalão, João Victor e Luciano Mandi.

Caldense se prepara para duelo contra à URT/Foto: Renan Muniz/Caldense

A Veterana já soma quatro pontos na tabela e quer manter a invencibilidade na competição.