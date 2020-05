Boa Esporte divulga lançamento de loja oficial

Pin Compartilhar 0 Compart.

Visando alcançar um público ainda maior e expandir sua marca, o Boa Esporte anunciou por meio de suas redes sociais o lançamento de sua primeira loja oficial.

Em uma postagem no instagram o clube divulgou a novidade. “Neste ano de 2020 o Boa Esporte ( @boaesporteoficial ) esta expandido ainda mais a sua marca! Para dar continuidade a esta evolução, anunciamos a abertura da primeira loja oficial boveta!”

O local do novo estabelecimento e prazo para inauguração ainda não foram divulgados. O clube tem chamado bastante atenção pela sua postura arrojada em tempos de pandemia. Mesmo com os jogos paralisados devido ao novo coronavírus, a equipe de Nedo Xavier anunciou novidades, como a renovação do goleiro Renan Rocha e a chegada de cinco novos reforços.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte