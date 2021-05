Boa Esporte contrata preparador físico ex-Grêmio

Segundo a assessoria do clube, Marcelo Benites, ex-Grêmio, é o novo preparador físico do time. O profissional irá reencontrar o treinador Gabardo Júnior, com quem trabalhou na equipe gaúcha e, também, no São Caetano-SP e Operário-MT.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação

Visando o restante da temporada 2021, o Boa Esporte começa a reformular, não somente o elenco, mas também a comissão técnica. Segundo a assessoria do clube, Marcelo Benites, ex-Grêmio, é o novo preparador físico do time. O profissional irá reencontrar o treinador Gabardo Júnior, com quem trabalhou na equipe gaúcha e, também, no São Caetano-SP e Operário-MT.

Gabardo (à esquerda) e Benites (à direita) irão se reencontrar no Boa Esporte/Foto: Divulgação

Benites e Gabardo trabalharam com alguns jogadores de renomes internacionais, tais como, Douglas Costa, Arthur, Éverton Cebolinha, Pepê, além de alguns atletas que ainda estão no Grêmio: Ferreirinha, Jean Pyerre, Darlan, dentre outros.

Em contato com o CSul, o clube informou, ainda, que além de Gabardo, ficam na comissão: o auxiliar técnico Cesinha; o fisioterapeuta Leandro Azarias; o roupeiro Luiz Fernando e o massagista Marquinhos. Entre as baixas, está o preparador de goleiros Walisson Manga, que deixou a equipe. A Coruja espera buscar, além de um novo preparador de goleiros, um fisiologista e um analista de desempo.

Questionada sobre reforços, a assessoria do clube disse que ainda não pode revelar nomes dos novos contratados da equipe.