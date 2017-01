O Boa Esporte anunciou a contratação do meia Juliano Mineiro, de 30 anos. O atleta, que estava no Kashima Reysol-JAP, realizou exames médicos pela manhã desta terça-feira (10), e assinou contrato de uma temporada com o Boa Esporte.

Revelado pelo Fluminense, Juliano teve passagens por clubes do Brasil e exterior. Além disso, foi campeão mundial sub-17 pelo Brasil. O jogador já começou a treinar com o elenco Boveta, e deve ser apresentado nesta quinta-feira (12).

Share 0