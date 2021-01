Boa Esporte confirma renovação de Jefferson e anuncia novo reforço para o ataque

Clube acertou a permanência de Jefferson e confirmou a contratação do atacante Fabinho, ex-Brasiliense-DF.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação

Visando a temporada 2021, o Boa Esporte segue realizando mudanças e alterações em seu plantel. Na última semana, o clube confirmou a renovação contratual do atacante Jefferson. Além da permanência do jogador, o time de Varginha confirmou, também, a chegada de outro atacante, Fabinho, de 25 anos, que estava no Brasiliense-DF.

Fabinho é mais um reforço para o ataque boveta/Foto: Mário Purificação

O novo reforço boveta não escondeu a felicidade em poder atuar pela equipe mineira; “estou feliz por fazer parte dessa grande equipe! Com muito trabalho e dedicação alcançaremos nossos objetivos! Que seja uma temporada intensa e muito produtiva!” — afirmou Fabinho.

Renovação de Mamede e manutenção de parte da comissão técnica

Além da permanência de parte do elenco, o Boa Esporte já havia acertado a renovação do treinador Ariel Mamede e de quase toda da comissão técnica.

Além de Mamede, ficaram na equipe o auxiliar técnico Cesinha; o massagista Marquinhos e o fisiologista Eduardo de Souza. Já Walisson Manga retornou ao clube para desempenhar a função de preparador de goleiros. O Boa Esporte anunciou, também, Celso Silva como novo preparador físico.

Cesinha (à esquerda) e Ariel Mamede (à direita) ficam no Boa Esporte para 2021/Foto: Alisson Marques/CSul

Com Ariel no comando boveta foram duas vitórias (as únicas do time na Série C); três empates e três derrotas, conseguindo assim, nove dos 15 pontos somados pela equipe varginhense.

Foco na temporada 2021

Em uma temporada atípica – onde disputará pela primeira vez a Série D – o Boa Esporte poderá ter até quatro competições neste ano. O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 26/02, contra o América, às 16h, no Estádio Independência, além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Além disso, o clube aguarda, ainda, o novo ranking da CBF para saber se terá vaga na Copa do Brasil; no entanto, o principal objetivo da equipe varginhense é o retorno à Série C em 2022.