Boa Esporte comemora 73 anos; Aniversário tem sorteios de brindes e alerta de prevenção ao coronavírus

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

Um dos time mais tradicionais do Sul de Minas, o Boa Esporte, completa 73 anos de sua fundação nesta quinta-feira (30). Devido à pandemia de Covid-19 e com os jogos paralisados, as celebrações terão de ser longe do torcedor. No entanto, a diretoria boveta preparou uma série de atrações para os torcedores.

Em suas redes sociais, o Boa Esporte anunciou o sorteio de quatro camisetas para sua torcida, além disso brindes estarão sendo distribuídos pelas ruas de Varginha, vale ressaltar que o clube segue as normas do Ministério da Saúde. O mascote do time e duas assistentes seguem passando pela cidade alertando sobre o novo coronavírus.

Novas contratações

Em semana de aniversário, o Boa anunciou um pacotão de presentes para o torcedor. Trata-se de três novas contrações, o goleiro Rafael Pascoal; o zagueiro Gustavo Carvalho e o volante Johnnattan Wendel. Os três atletas foram anunciados no início da semana.

História do Boa Esporte

Em 30 de abril de 1947, em Ituiutaba, nascia o Boa Vontade Esporte Clube. Pouco tempos depois o time passava a se chamar, Ituiutaba Esporte Clube.

No ano de 2011, a equipe se mudou para Varginha e passou a se chamar Boa Esporte Clube, em referência ao nome de fundação. No município, foram várias taças conquistadas, dentre elas estão: duas de Campeão do Interior (2014 e 2019), uma Taça Minas Gerais (2012), Campeão Mineiro do Módulo II (2011), além da conquista mais importante do clube, o título Brasileiro da Série C (2016).

Desde que chegou a Varginha o clube soma participações nas séries B e C do Campeonato Brasileiro, além de presença constante na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Em 2020, o clube ainda terá pela frente o término do torneio estadual, além da disputa do Brasileirão Série C. Vale lembrar que o Boa Esporte foi eliminado nos pênaltis pelo Cruzeiro, na Copa do Brasil.