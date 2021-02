Boa Esporte cancela jogo-treino contra o São Caetano e confirma mudança de data em estreia do Campeonato Mineiro

Antes marcada para o dia 28/02, partida de estreia no Campeonato Mineiro contra o América, foi adiantada para o dia 27.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte confirmou nesta quinta-feira (18), através de suas redes sociais, o cancelamento do jogo-treino contra o São Caetano-SP, que aconteceria neste domingo (21), em Varginha. O motivo da decisão não foi revelado.

Sem previsão de novos jogos-treino até a estreia no Mineiro, Boa Esporte segue treinando no CT da Rua Paraná/Foto: Divulgação Boa Esporte

A Coruja já havia feito dois jogos-treinos: vitória por 2 x 0 sobre o Santarritense e empate em 1 x 1 contra o Athletic. Ambas as partidas foram disputadas no Estádio Municipal de Varginha.

Mudança de data em estreia do Campeonato Mineiro

Outra importante mudança foi a alteração da data da partida de estreia no Campeonato Mineiro. O time varginhense iria jogar contra o América, no dia 28/02, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Todavia, a partida foi alterada para sábado (27), às 19h30.

Além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Contudo, o principal objetivo do clube é o retorno à Série C em 2022.