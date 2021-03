Boa Esporte bate o Coimbra e desencanta no Campeonato Mineiro

Com dois gols de Jefferson, Coruja conseguiu primeira vitória na competição e deixou a zona de rebaixamento.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Mário Purificação

O Boa Esporte enfim descantou no Campeonato Mineiro. Além da primeira vitória, o duelo desta sexta-feira (12), diante do Coimbra, no Estádio Municipal em Varginha, marcou, também, os primeiros gols da Coruja no campeonato.

A vitória por 2 x 1 foi baseada por uma boa primeira metade do time boveta, o que não se repetiu após o empate do adversário. No segundo tempo, o jogo caiu tecnicamente. O Boa não conseguiu se impor diante do time de Contagem, que assustava nos contra-ataques. Porém, o jogo que se encaminhava para o 1 x 1, ganhou novos rumos já no final. Aos 40 minutos, o questionado Jefferson, que já havia feito o primeiro gol, apareceu na pequena área, para novamente colocar a equipe de Varginha à frente no marcador.

Com a vantagem, o Boa se segurou na defesa e finalmente saiu com a primeira vitória no campeonato. Com o resultado, o time de Varginha deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 7ª colocação. Já o Coimbra caiu para 11º lugar – podendo terminar na lanterna – caso o Uberlândia vença o Pouso Alegre, nesta segunda-feira (15), no Parque do Sabiá.

Após o jogo, o Coimbra Sports confirmou a demissão do treinador Diogo Giacomini.

Próxima rodada

Na próxima rodada, o Boa Esporte receberá o Uberlândia. A partida está marcada para quinta-feira (18), às 15h30, no Estádio Municipal, em Varginha. Já o Coimbra enfrenta o Atlético-MG, na quarta-feira (17), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Outros times da região

A Caldense surpreendeu mais uma vez uma equipe da capital e, novamente, fora de casa. Após vencer o Cruzeiro por 1 x 0, no Mineirão, a Veterana bateu o América, também por 1 x 0, no Independência. Com o resultado, o time de Poços de Caldas chegou a 3ª colocação do campeonato.

O Pouso Alegre encará o Uberlândia, nesta segunda-feira (15), no Parque do Sabiá.