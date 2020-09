Boa Esporte apresenta dois novos reforços para disputa da Série C

Atacante Marion e zagueiro Alex Alves foram anunciados pelo Boa Esporte nesta quarta-feira.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte anunciou na noite desta quarta-feira (16), dois novos reforços para o restante da temporada. Os novos contratados bovetas são: o atacante Marion e o zagueiro Alex Alves.

Marion surgiu como grande promessa no Atlético-MG/Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Marion, tem 29 anos e foi revelado pelo Atlético-Mineiro. O jogador acumula passagens por: Vila Nova, Ipatinga, Al Sharjah (Emirados Árabes), Joinville, Estoril Praia (Portugal), Santa Cruz, América Mineiro, CRB, Oeste, Zob Ahan (Irã) e Al-Arabi (Kuwait).

Em suas primeiras palavras como jogador do Boa Esporte, Marion demonstrou grande expectativa em defender o time de Varginha. “A expectativa é das melhores possíveis! Estou muito feliz com a chegada aqui no Boa, espero corresponder à altura.O grupo está focado para sair dessa situação e, passo a passo, conquistar o acesso à Série B” – disse, o atacante.

Alex Alves

O outro reforço do Boa Esporte é o zagueiro Alex Alves. Revelado pelo Paraná Clube, o atleta acumula passagens por Goiás e Coritiba. Alex está com 28 anos e chega para disputar vaga em um setor inconsistente. Após a saída de Henrique Moura, a defesa do Boa Esporte sentiu a falta de entrosamento, vários jogadores já foram testados na posição desde a saída de Moura, dentre eles estão: Márcio, Gustavo Carvalho, Vitor Mendes e Dirceu. Todos já formaram dupla com Wesley.

Alex é mais um reforço para o miolo de defesa do Boa Esporte/Foto: Divulgação Boa Esporte

Alex não escondeu a felicidade em defender o Boa Esporte. “Primeiramente quero ressaltar à felicidade de poder defender as cores do Boa. Sei da responsabilidade e dos objetivos do clube.Todos que trabalham com o futebol estão acostumados a ver o Boa na Série B, figurando entre os clubes com grande potencial e vencendo os títulos do Interior de Minas Gerais. É com esse objetivo que chego ao Boa, para ajudar e somar a equipe. O grupo está focado para sair dessa situação incômoda e, com muito empenho e trabalho, conquistar o acesso à Serie B!” – disse, Alex.