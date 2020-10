Boa Esporte apenas empata com o Tombense e fecha primeiro turno sem vitórias na Série C

Time de Varginha acumulou cinco empates e quatro derrotas no primeiro turno da competição.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

Apenas cinco pontos em nove partidas. Cinco empates e quatro derrotas. Essa é a campanha do Boa Esporte, que encerrou na tarde deste domingo (4), diante do Tombense, no Estádio Municipal, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série C. Além de ainda não ter vencido, o time de Varginha amarga a lanterna do Grupo B. Já são cinco pontos de diferença para o Ituano, primeiro clube fora do Z2.

O jogo

O que se viu no jogo deste domingo foi um primeiro tempo com poucas chances, sob um forte calor em Varginha. No segundo tempo à medida em que o sol foi abaixando, a temperatura nas quatro linhas foi esquentando. Aos 10 minutos, Renan Rocha saiu de forma afobada do gol, atingiu Gabriel Lima dentro da área cometendo pênalti para o adversário. Rubens cobrou com tranquilidade e abriu o placar.

Repleto de mudanças – não apenas de jogadores – mas também de esquema tático, o Boa, que já entrou em campo demonstrando nervosismo e ansiedade se viu ainda mais pressionado com o resultado adverso. No entanto um velho conhecido da torcida boveta, o atacante Lúcio Flávio que jogara no clube em 2009, reestreou na tarde deste domingo e empatou a partida após grande jogada de outro estreante, o atacante Ítalo Andrade.

Com o gol de empate, o Boa se lançou para o ataque em busca da virada e, consequentemente da primeira vitória na competição. O Tombense que vinha de duas vitórias seguidas, aproveitava o espaço deixado pelo time de Varginha e por pouco não anotou o segundo gol, após jogada de Alípio.

Mais na raça do que na técnica, a equipe boveta buscou a virada até o último lance, contudo o resultado terminou mesmo no 1 x 1.

Como fica?

O Boa Esporte segue na lanterna do Grupo B, com apenas cinco pontos conquistados. Já o Tombense está na sexta colocação com 11 pontos. Na próxima rodada, o time de Varginha irá até o Rio de Janeiro encarar o Volta Redonda, a partida será no sábado (10), às 15h, no Raulino de Oliveira. O Carcará recebe o Ituano também no sábado, às 16h, no Almeidão.