Boa Esporte anunciou reforços para temporada: ex-Internacional e ex-Fortaleza

A equipe do Boa Esporte anunciou, na tarde da última quinta-feira (1), a contratação de mais dois jogadores para esta temporada. As contratações serão reforços para busca de bons resultados para o time no Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro.

A primeira contratação é do atacante Bruno Henrique Baio da Cunha, mais conhecido como Bruno Baio. O jogador tem 22 anos e nasceu na cidade de Cosmópolis, estado de São Paulo. Possui 1,97 m de altura, e tem como seu ex-clube o Internacional, já teve também uma passagem pela equipe do Criciúma.

A segunda contratação é do atacante Gabriel Pereira da Silva, mais conhecido como Gabriel Pereira. O jogador tem 21 anos e nasceu na cidade de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. Possui 1,81 m de altura, e já jogou pelo Vitória. Na temporada de 2017 foi emprestado pelo time para o Fortaleza, onde o clube conquistou uma das quatro vagas de acesso a Serie B do Campeonato Brasileiro de 2018.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Ascom Boa Esporte