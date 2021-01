Boa Esporte anuncia zagueiro ex-Tombense

Admilton chega com status de vice-campeão do Campeonato Mineiro, em 2020.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte segue reforçando seu elenco para a temporada de 2021. Após anunciar renovações de vários jogadores do plantel da última temporada, permanência de Ariel Mamede como treinador e de parte da comissão técnica, o clube confirmou, nesta quinta-feira (21), um novo reforço para a zaga. Trata-se de Admilton, que estava no Tombense e tem 31 anos.

Admilton já treinou com o grupo/Foto: Divulgação Boa Esporte

Pela equipe de Tombos, Admilton foi vice-campeão do Campeonato Mineiro Módulo I, no ano passado. O zagueiro, de 1,85 cm, se mostrou motivado em sua chegada ao time de Varginha; “me sinto muito feliz por estar fazendo parte dessa grande equipe, chego motivado e preparado para que junto com todos os meus companheiros possamos alcançar nossos objetivos. Que seja um excelente ano para todos nós do Boa Esporte!” disse o atleta.

O jogador acumula passagens por vários clubes do futebol brasileiro, tais como, Resende, Paysandu, Americano, Boavista – RJ, Veranopólis e Madureira.

Foco na temporada 2021

Em uma temporada atípica – onde disputará pela primeira vez a Série D – o Boa Esporte poderá ter até quatro competições neste ano. O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 26/02, contra o América, às 16h, no Estádio Independência, além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Além disso, o Boa aguarda, ainda, o novo ranking da CBF para saber se terá vaga na Copa do Brasil; no entanto, o principal objetivo da equipe varginhense é o retorno à Série C em 2022.