Boa Esporte anuncia renovações de Dieguinho, Márcio e Yuri Ferraz

Jogadores estiveram em parte da campanha do ano passado.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Reprodução Instagram Boa Esporte

O Boa Esporte anunciou, nesta segunda-feira (11), as renovações de três jogadores para a temporada 2021. O primeiro nome foi o do meio-campo Dieguinho, que para muitos foi o principal jogador da equipe, apesar de duas lesões e da fraca campanha do clube em 2020. Pouco tempo depois, o clube, também, por meio de suas redes sociais, confirmou a extensão de vínculo do zagueiro Márcio e do lateral Yuri Ferraz.







Dieguinho chegou ao clube em julho, após passagens pelo futebol do Rio de Janeiro. Pelo Boa Esporte foram 13 jogos e um gol marcado.

“Por conta de duas lesões eu joguei apenas a metade da competição, mas pude mostrar o meu valor, mostrar o quanto posso ser útil ao clube nesse estadual. Agora é um novo ano, uma competição diferente da que passou, precisamos aprender com os erros para não cometê-los novamente. Iremos trabalhar muito, montar uma equipe competitiva para fazer um excelente estadual e alcançar os nossos objetivos! Agradeço a Deus por mais essa oportunidade e a diretoria do Boa pela confiança no meu trabalho!” – disse o meia.

Já Márcio, chegou ao Boa em junho, vindo do Afogados-PE. O jogador de 26 anos, disputou quatro partidas pela equipe de Varginha.

“Estou muito feliz pela renovação! Espero que essa temporada de 2021 seja muito vitoriosa, com muito empenho e dedicação!” – afirmou o atleta.

O lateral Yuri Ferraz, que em várias partidas atuou como zagueiro foi, entre os três, o jogador que mais vestiu a camisa do clube varginhense. Ao todo, foram 26 partidas.

“Primeiro agradecer a Deus por mais uma oportunidade, quero agradecer também ao Boa pela confiança! Feliz e motivado para a temporada de 2021, que será um ano de vitórias! Creio que a diretoria esta montando um elenco forte e competitivo! Com muito trabalho, empenho e dedicação iremos alcançar nossos objetivos!” – disse o jogador

Renovação de Mamede e manutenção de parte da comissão técnica

Além das permanências dos três jogadores, o Boa Esporte já havia acertado a renovação do treinador Ariel Mamede e de parte da comissão técnica.

Além do Mamede, ficaram na equipe o auxiliar técnico Cesinha; o massagista Marquinhos e o fisiologista Eduardo de Souza. Já Walisson Manga retornou ao clube para desempenhar a função de preparador de goleiros. O Boa Esporte anunciou, também, Celso Silva como novo preparador físico.

Cesinha (à esquerda) e Ariel Mamede (à direita) ficam no Boa Esporte para 2021/Foto: Alisson Marques/CSul

Com Ariel no comando boveta foram duas vitórias (as únicas do time na Série C); três empates e três derrotas, conseguindo assim, nove dos 15 pontos somados pela equipe varginhense.

Foco na temporada 2021

Em uma temporada atípica – onde disputará pela primeira vez a Série D – o Boa Esporte poderá ter até quatro competições neste ano. O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 26/02, contra o América, às 16h, no Estádio Independência, além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Além disso, o clube aguarda, ainda, o novo ranking da CBF para saber se terá vaga na Copa do Brasil; no entanto, o principal objetivo da equipe varginhense é o retorno à Série C em 2022.