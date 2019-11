Boa Esporte anuncia quatro amistosos até o final do ano

O Pouso Alegre FC será o adversário no terceiro amistoso da equipe de Varginha. Campeão da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, a equipe manteve grande parte do elenco e agora se prepara para disputar o Módulo 2 do Estadual no próximo ano. A partida está marcada para dia 15 de dezembro, às 10h, também no Melão.