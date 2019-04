Boa Esporte anuncia patrocínio visando o jogo de volta da semifinal do Mineiro

A diretoria do Boa Esporte anunciou na tarde desta quinta-feira (4), mais um contrato de patrocínio, visando o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro – Módulo I 2019. Trata-se da KRONA TUBOS E CONEXÕES, respeitável empresa que estampará seu logotipo na camisa que o Boa Esporte usará para a partida contra o Clube Atlético Mineiro, a ser disputada no Mineirão, no próximo domingo (07) às 16:00h. A marca será exibida na parte frontal e nas mangas da camiseta do time boveta.

KRONA

A KRONA é reconhecida nacionalmente como uma das maiores empresas de tubos e conexões do Brasil, além de estar entre as maiores empresas do país, segundo o jornal Valor Econômico. Os produtos são fabricados em conformidade com as normas técnicas da ABNT, que passam por um rigoroso controle de qualidade para chegar até a sua construção com a melhor garantia do mercado.

Boa Esporte

Em nota divulgada nas redes sociais, “a Presidência e a diretoria do Boa Esporte Clube agradecem a KRONA e a agência BERTHO SPORTS E MARKETING, que colaborou na viabilização do patrocínio, a confiança na parceria, e manifestam a certeza do sucesso da parceria”.

Outro patrocinador

Na manhã da última sexta-feira (29) um novo patrocinador que também irá estampar o uniforme do clube foi anunciado pela diretoria. Trata-se da empresa Multimarcas Consórcios, que estampará sua marca tanto na camisa quanto no calção, além de placas no gramado e material de divulgação do clube, até o final da temporada 2019.

A Multimarcas Consórcios é uma tradicional empresa de seu segmento e trabalha com cartas de crédito para motos, carros, imóveis, serviços como cirurgias estéticas, viagens, formaturas, dentre outros. Em seus mais de 41 anos de existência, chegou no mês passado ao número de 230 lojas, espalhadas por todos os estados brasileiros.

Redação CSul – Iago Almeida