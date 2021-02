Boa Esporte anuncia pacotão de reforços

Três das quatro novas contratações da equipe de Varginha já tiveram passagens pelo futebol europeu.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação

O Boa Esporte teve uma semana agitada nos bastidores. Nos últimos dias, a equipe de Varginha anunciou, pelo menos, quatro novos reforços. Após as confirmações das chegadas do goleiro Lucas Maticoli e do volante Léo Coca, a ‘Coruja’ confirmou, também, o goleiro Halls; o volante Romeu; o lateral esquerdo Carlos Henrique e por último, o zagueiro André Penalva.

Perfil dos novos reforços

O goleiro Halls chega ao clube de Varginha para disputar a titularidade com dois outros arqueiros, além do novo contratado, o Boa tem em seu elenco os goleiros Lucas Maticoli e Carlos Miguel.

Formado nas categorias de base do Vasco, o jovem goleiro de 21 anos estava emprestado ao Náutico, clube em que disputou o Campeonato Pernambucano e o Campeonato Brasileiro da Série B em 2020.

Goleiro foi formado na base do Vasco da Gama/Foto: Mário Purificação

Em suas primeiras palavras como jogador boveta, o goleiro de 1,98 cm, agradeceu a confiança do clube mineiro. “Primeiro quero agradecer a todos do Boa pela confiança no meu trabalho! É uma oportunidade única e maravilhosa poder trabalhar nesse clube tão respeitado. Tenho certeza que iremos fazer uma excelente temporada, buscando sempre conquistar os objetivos do clube!”— disse o goleiro.

Reforços internacionais

Três dos quatros novos reforços do Boa Esporte já tiveram passagens pelo futebol europeu, um deles, inclusive, estava atuando no velho continente antes de vir para Varginha. Romeu, de 23 anos, estava no Linköping City, da Suécia.

Romeu estava no futebol sueco antes de vir para o Boa Esporte/Foto: Mário Purificação

O volante fez toda a categoria de base no Coritiba, chegando a atuar pela equipe profissional. Além disso, vestiu as cores do Maringá-PR.

“Muito feliz por essa oportunidade de defender um grande clube como o Boa Esporte! Que essa temporada seja muito produtiva e que possamos alcançar nossos objetivos!” — disse.

André Penalva

Outro jogador que tem passagem pelo futebol da Europa é o zagueiro André Penalva, de 26 anos. O atleta, que foi anunciado nesta quinta-feira (4), já atuou por várias equipes do Brasil e exterior, tais como, Imperatriz, Sampaio Corrêa, Moto Club, Makedonija GP (Macedônia), Kazma (Kuwait) e River-PI.

Zagueiro já jogou em equipes da Macedônia e Kuwait/Foto: Mário Purificação

“Estou muito feliz em poder defender as cores do Boa! Espero fazer uma grande temporada e ajudar a equipe alcançar os seus objetivos, pra cima!” — afirmou o zagueiro.

Carlos Henrique

O lateral esquerdo Carlos Henrique é mais um que já atuou no futebol europeu. O jogador de 26 anos, tem passagens pela base do Santos, ASA e Bahia. Também defendeu o Capivariano, Inter de Lages e Almancilense (Portugal). Em 2020, Carlos estava no Maricá.

Carlos tem passagem pelo futebol de Portugal/Foto: Mário Purificação

“Que seja um ano abençoado e próspero na história do clube, estou motivado e feliz, espero fazer uma grande trajetória vestindo essa camisa! — disse o lateral.