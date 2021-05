Boa Esporte anuncia oitavo reforço para o restante da temporada

Lateral Raul, de 24 anos, foi anunciado nesta quarta-feira (13). Jogador, que tem passagens pelas categorias de base do Grêmio, Corinthians e Seleção Brasileira estava no Vitória da Conquista-BA.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação

O Boa Esporte anunciou, na manhã desta quarta-feira (13), o oitavo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. O novo contratado boveta é o lateral Raul, de 24 anos, que estava no Vitória da Conquista.

Raul foi formado nas categorias de base do Grêmio. O atleta jogou, também, no Corinthians e nas categorias de base da Seleção Brasileiro. Além disso, Raul já defendeu Figueirense, Bangu e Cascavel.

Raul já realizou os primeiros treinos com a camisa do Boa Esporte/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

“Muito feliz com minha chegada ao Boa, fui muito bem recepcionado pelos funcionários e atletas, o clube da todo o suporte necessário para um bom desempenho dentro do campo! Quero ajudar o clube da melhor forma possível, desempenhar um bom futebol junto com meus companheiros. A ideia do clube é clara, é buscar o acesso para a Série C, chego com esse pensamento e tenho certeza que com muito trabalho vamos conseguir – disse o jogador.

Confira os reforços do Boa Esporte até o momento: