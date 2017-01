Boa Esporte anuncia novo preparador físico para auxiliar Julinho Camargo

O Boa Esporte vai apresentar o seu elenco somente na quarta-feira (4), mas já anunciou a contratação de um novo preparador físico para a equipe. Valdemar Fernandes, de 45 anos, irá auxiliar o treinador Julinho Camargo na preparação do time que vai disputar o Módulo II do Mineiro e a Copa do Brasil neste 1º semestre.

Fernandes é graduado em Educação Física pela ESEF/IPA/RS e mestre em fisiologia do esporte pela University of North Texas (UNT de Dallas Texas) USA. Experiente na função, ele trabalhou por sete anos no Internacional deste as categorias de base ao profissional. No Brasil trabalhou ainda no Atlético/PR, Caxias/RS, Veranópolis/RS, Brasília/DF e Boa Vista/RJ.

Ele também já passou pelo futebol dos Estados Unidos, Portugal e no Mundo Árabe, onde foi campeão da Copa da Ásia com Al Muharraq do Bahrein. No continente Asiático, comandou também a preparação física da seleção do Bahrein onde disputou vaga para a Olimpíada de Londres 2012, e eliminatória para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Para a assessoria de imprensa do clube, ele comentou a assinatura do contrato com o Boa Esporte.

– Os resultados conquistados este ano, que passou (2016), provam a competência organizacional do clube. O foco para a temporada 2017 é de conquistas. Vamos nos preparar, dar nossa parcela de contribuição para que ao final da temporada estejamos juntos comemorando os objetivos alcançados – disse o preparador.

Valdemar Fernandes substitui o preparador César Mendes, que havia sido anunciado pelo Boa Esporte no início de dezembro. Ele iria trabalhar com o treinador Tuca Guimarães, que dias depois de assinar contrato com o Boa, se desligou do clube para assumir a Portuguesa.

Fonte: Globo Esporte / Sul de Minas