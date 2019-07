Boa Esporte anuncia novo meia atacante

Visando a classificação para a fase final da Série C, a equipe Boveta anunciou na última segunda-feira (22) a contratação de mais um reforço. O meia atacante Raphael Luz, ex-Ferroviária, chega ao Boa Esporte para ser uma opção no setor ofensivo, que havia sido identificado com um dos problemas a serem resolvidos pelo técnico Nedo Xavier.