Boa Esporte anuncia dois novos reforços para a Série D

Goleiro revelado pela Portuguesa-SP e lateral esquerdo campeão com o Grêmio, são os novos contratados da Coruja.

Redação CSul/Foto destaque: Mário Purificação – Boa Esporte

O Boa Esporte anunciou, nesta quinta-feira (20), dois novos reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. O primeiro, foi o goleiro Tom, de 29 anos. O jogador foi formado na base da Portuguesa-SP e, também, já vestiu as camisas do Asa; Nacional-AM; Rio Verde; Grêmio Anápolis; Real SC, de Portugal; Central; Juventus-SP e Cascavel.

“Minha chegada ao Boa foi bem tranquila, fui muito bem recebido pelo professor Gabardo Júnior, pela comissão técnica, jogadores e todos os funcionários do clube. A adaptação ao elenco está sendo muito rápida, o fato de já ter jogado junto com alguns atletas ajuda bastante nessa chegada” – disse o goleiro.

Lateral campeão com o Grêmio é mais um reforço no Boa Esporte

A outra novidade na Coruja é o lateral esquerdo Iago, de 25 anos. O atleta é mais que chega ao clube de Varginha com passagens pela base do Grêmio, exatamente onde já trabalharam o treinador Gabardo Júnior e o preparador físico Marcelo Benites. Iago também tem passagens por Figueirense; Baltika Kaliningrad (Rússia); Criciúma; Veranópolis; Patrocinense; EC São Bernardo; Brasiliense e Jataiense.

Iago estava no grupo do Grêmio que foi campeão da Copa do Brasil, em 2016/Foto: Mário Purificação-Boa Esporte

“Fui muito bem recebido por toda diretoria, jogadores, comissão técnica e demais funcionários do staff. Já conheço alguns profissionais, tive a oportunidade de trabalhar com o Gabardo no Grêmio, estou me sentindo muito bem aqui. Eu já estava jogando, estou com ritmo e isso é muito importante! Agora é trabalhar forte, com foco e disciplina, pra gente conseguir nosso objetivo que é o acesso à Série C!” – enfatizou o atleta.

Novos reforços

Além de Tom e Iago, o Boa já havia anunciado várias contratações para o restante da temporada, dentre eles estão: