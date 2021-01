Boa Esporte anuncia contratação de novo goleiro

Carlos Miguel chega por empréstimo do Internacional-RS.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Mário Purificação

O Boa Esporte anunciou, nesta terça-feira (19), a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Internacional. O jogador foi formado na própria base do clube gaúcho. Carlos chega ao time de Varginha por empréstimo. Aos 22 anos, o novo arqueiro da equipe varginhense chama atenção pelos 2,04 cm de altura.

Goleiro do Boa Esporte mede 2,04 cm de altura/Foto: Mário Purificação

Em suas primeiras palavras como jogador boveta, Miguel demonstrou felicidade e destacou, ainda, a oportunidade em demonstrar seu valor. “Estou muito feliz de chegar ao Boa, é uma oportunidade muito grande para a minha carreira! Agora é trabalhar dia a dia, com foco e muito empenho, assim iremos conquistar nossos objetivos!” — afirmou o goleiro.

Renovações e permanência de Mamede

O Boa Esporte continua se movimentando nos bastidores visando a temporada 2021. O clube já havia confirmado, pelo menos, oito renovações contratuais de jogadores que estiveram na última temporada, dentre elas, destaque para o meia Dieguinho.

Além das permanências dos jogadores, o Boa Esporte já havia acertado a renovação do treinador Ariel Mamede e de parte da comissão técnica.

Cesinha (à esquerda) e Ariel Mamede (à direita) ficam no Boa Esporte para 2021/Foto: Alisson Marques/CSul

Além de Mamede, ficaram na equipe o auxiliar técnico Cesinha; o massagista Marquinhos e o fisiologista Eduardo de Souza. Já Walisson Manga retornou ao clube para desempenhar a função de preparador de goleiros. O Boa Esporte anunciou, também, Celso Silva como novo preparador físico.

Foco na temporada 2021

Em uma temporada atípica – onde disputará pela primeira vez a Série D – o Boa Esporte poderá ter até quatro competições neste ano. O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 26/02, contra o América, às 16h, no Estádio Independência, além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Além disso, o clube aguarda, ainda, o novo ranking da CBF para saber se terá vaga na Copa do Brasil; no entanto, o principal objetivo da equipe varginhense é o retorno à Série C em 2022.