Boa Esporte anuncia contratação de goleiro e volante

Reforços têm em comum, além da idade, formação nas categorias de base do São Paulo.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação

O Boa Esporte anunciou nas últimas horas duas novas contratações para a próxima temporada. Os reforços são o goleiro Lucas Maticoli, de 24 anos e o volante Léo Coca, também de 24 anos.

Maticoli foi formado nas categorias de base do São Paulo e do Santos. Lucas tem passagens pelo Francana, Novo Hamburgo, Linense e Itararé.

Em suas primeiras palavras como jogador boveta, o goleiro disse estar motivado para mais um desafio. “Muito feliz e motivado com a chegada em um grande clube como o Boa. Estou preparado para alcançar os desafios da temporada junto com o grupo. Que seja um ano que possamos marcar o nosso nome na história do clube!” – disse o jogador.

Lucas já treinou no CT da Rua Paraná/Foto: Mário Purificação

Já Léo Coca também foi formado nas categorias de base do São Paulo. O jogador já atuou por Botafogo-SP, Internacional, Rio Preto, União Rondonópolis e Tupi.

Renovação de Mamede e manutenção de parte da comissão técnica

Além da permanência de parte do elenco, o Boa Esporte já havia acertado a renovação do treinador Ariel Mamede e de quase toda da comissão técnica.

Além de Mamede, ficaram na equipe o auxiliar técnico Cesinha; o massagista Marquinhos e o fisiologista Eduardo de Souza. Já Walisson Manga retornou ao clube para desempenhar a função de preparador de goleiros. O Boa Esporte anunciou, também, Celso Silva como novo preparador físico.

Cesinha (à esquerda) e Ariel Mamede (à direita) ficam no Boa Esporte para 2021/Foto: Alisson Marques/CSul

Preparação para a temporada 2021

O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 26/02, contra o América, às 16h, no Estádio Independência, além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Além disso, o clube aguarda, ainda, o novo ranking da CBF para saber se terá vaga na Copa do Brasil; no entanto, o principal objetivo da equipe varginhense é o retorno à Série C em 2022.