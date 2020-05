Boa Esporte anuncia artilheiro da Série A2 do Paulistão

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte segue anunciando reforços visando encorpar o time para o restante da temporada 2020. O clube anunciou na noite dessa segunda-feira (11), o atacante, Marcos Paulo de 25 anos, que estava no Monte Azul de São Paulo.

Marcos Paulo chega com fama de artilheiro, o atacante era o goleador máximo da Série A2, com oito gols em 12 partidas, até o momento da paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. O atleta acumula passagens pelo futebol brasileiro, Marcos já defendeu as cores do Caxias, Grêmio (sub-20 e profissional), Aimoré, Atlético Tubarão, Concórdia, Americano, Hercílio Luz e Juventus Jaraguá.

O jogador não escondeu a felicidade e a oportunidade de jogar no Boa Esporte. “Estou muito feliz de estar chegando ao Boa, A expectativa é a melhor possível, espero conseguir continuar com uma sequência de jogos e gols, para atingirmos o grande objetivo da temporada, que é o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro!” – disse, o jogador.