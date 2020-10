Boa Esporte anuncia Ariel Mamede como novo treinador

Novo treinador tem apenas 31 anos, e chega para substituir Sidney Moraes.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

Horas depois de anunciar o pedido de demissão do até então treinador da equipe, Sidney Moraes, o Boa Esporte oficializou o nome do novo comandante. Arial Mamede, de apenas 31 anos. O novo técnico já está em Varginha e caso seu nome seja publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), ele já irá comandar a equipe no duelo contra o Volta-Redonda no próximo sábado (10), às 15h30, no Raulino de Oliveira.

Mamede será o terceiro treinador do Boa Esporte. Antes passaram pelo clube Nedo Xavier e Sidney Moraes. Com apenas 31 anos, Ariel tem poucas passagens como treinador profissional, mas conquistou títulos nos que passou. O último deles pelo Jaraguá, vencendo a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Ariel trabalhou também no Rondoniense, Grêmio Anápolis, Operário-MT, Jaraguá e Vila Nova.

O Boa está na última colocação do grupo B, na Série C do Brasileirão. O time de Varginha ainda não venceu – fechando um turno inteiro sem triunfo – na competição.