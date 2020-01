Boa Esporte acerta contratação de zagueiro Henrique Moura, que estava no Azerbaijão

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Boa Esporte anunciou mais um reforço na tarde desta quarta-feira (8). Visando a temporada de 202o, a equipe boveta acertou a contratação do zagueiro Henrique Moura, de 28 anos, que estava atuando no futebol do Azerbaijão.

O atleta teve outra experiência internacional, dessa vez na Costa Rica. No Brasil, Henrique atuou pelo Remo, Goiás, Aparecidense e Vila Nova.

Henrique é mais um reforço para o Boa que se prepara para a temporada 2020, a equipe de Varginha irá disputar o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C. O Boa fecha sua preparação no próximo domingo (12), em amistoso contra o Guarani em Divinópolis, ás 15h30.

A estreia no Campeonato Mineiro será no próximo dia 22, ás 21h30, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Foto: Divulgação/Boa Esporte

Redação CSul – Alisson Marques